Фонсека – про публікацію Рафаїлова у Facebook: У людей є свобода слова, і вони можуть говорити все, що хочуть і думають

Наставник Шахтаря Паулу Фонсека вважає Брагу сильнішою за Зорю, незважаючи на прохід луганської команди у плей-офф Ліги Європи.

"Публікація Рафаїлова у Facebook? Я не уявляю, хто це писав і говорив. Я не знаю цієї людини, тому не можу ніяк коментувати це. Я можу тільки привітати Зорю, тому що вони виграли заслужено. Це була не удача, а дійсно їх заслуга. Мої щирі вітання Зорі і їх тренеру.

Я охарактеризував Зорю як команду, яка знаходиться на третьому місці в чемпіонаті України, як команду, яка чудова у своїй грі і показує цікавий футбол. Я сказав, що Брага сильніше за Зорі. І навіть зараз, незважаючи на те, що пройшла Зоря, я продовжую говорити, що Брага сильніше. Навіть Юрій Вернидуб сказав, що Брага сильніше.

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Якщо говорити про той факт, що я хотів, щоб Брага пройшла далі, то це абсолютно нормально. Це мій колишній клуб, де у мене величезна кількість друзів. Якщо завтра я не буду в Шахтарі, а "гірники" гратимуть в Португалії, то я абсолютно впевнений, що буду вболівати за Шахтар, незалежно від команди, з якою він буде зустрічатися.

Це абсолютно нормальні ситуації, нічого в них особливого немає. Я завжди ставлюся з великою повагою до цього всього, саме тому я тоді так сказав. Але у людей є свобода слова, і вони можуть говорити все, що хочуть і думають. Але я не буду коментувати це", – цитує Фонсеку Tribuna.

Нагадаємо, головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека сказав, що Зоря не зможе пройти Брагу. Зауважимо, що колишнім місцем роботи керманича "гірників" була саме Брага.

Відзначимо, Зоря зіграла внічию у матчі-відповіді з Брагою 2:2, що дозволило луганцям пройти далі завдяки м'ячу на виїзді.

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