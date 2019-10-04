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Фонсека – про нічию в матчі Ліги Європи: Рома переважала Вольфсберг у всьому

11:49 225 Читать на русском
Фонсека – про нічию в матчі Ліги Європи: Рома переважала Вольфсберг у всьому
Паулу Фонсека / Romapress

Головний тренер Роми Паулу Фонсека поділився враженнями від матчу 2-го туру Ліги Європи проти Вольфсберга.

51’ Міхаель Ліндль
 
Леонардо Спінаццола 27’
27’ Леонардо Спінаццола
51’ Міхаель Ліндль

"Вольфсберг – хороша команда, але я думаю, Рома домінувала у всьому. Звичайно, ми часто помилялися при останній передачі, але мали всі шанси набрати три очки, навіть з урахуванням забитого ними відмінного голу.

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Думаю, що ми могли зіграти краще у фінальній третині поля. Задоволений ставленням до гри всіх виконавців. Нам потрібно було швидше робити передачі, щоб уникнути пресингу, але ми допустили деякі технічні помилки", – поділився Фонсека в коментарі Roma TV.

Зазначимо, що Рома не змогла перемогти австрійський Вольфсберг, розписавши нічию (1:1).

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Теги
Ліга Європи Вольфсберг Вольфсберг Паулу Фонсека Паулу Фонсека Вольфсберг - Рома Рома Рома
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