Фонсека – ідеальний тренер, – спортивний директор Роми Петракі

Спортивний директор Роми Джанлука Петракі поділився думкою щодо головного тренера "вовків" Пауло Фонсеки.

"Фонсека – ідеальний тренер в моєму розумінні. Його бачення футболу повністю збігається з моїм. Він хоче володіти м'ячем, постійно домінувати. Футбол Фонсеки приносить задоволення.

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Я був здивований, як він зумів впоратися з тиском. У нас було багато травмованих гравців, це завжди проблема для тренерів. Однак Паулу зумів прекрасно адаптуватися", – наводить слова Петракі Roma TV.

Нагадаємо, Фонсека очолив Рому влітку 2019 року. До слова, "вовки" посідають четверту позицію, маючи 35 пунктів в активі.

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