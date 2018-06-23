Фонд Шахтаря Shakhtar Social підписав меморандум з Львівською обласною радою

Проект "Давай, грай" охопить населені пункти Львівської та Івано-Франківської областей.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання меморандуму з Львівською обласною радою щодо діяльності проекту фонду Shakhtar Social "Давай, грай".

Проект охопить населені пункти Львівської (м. Червоноград, смт Добротвір) та Івано-Франківської (м. Бурштин, с. Демешківці).

Шахтар створив фонд соціальних проектів Shakhtar Social

"Проект "Давай, грай!" є національним. Він дозволяє хлопчикам, дівчаткам, дітям з обмеженими можливостями регулярно займатись футболом. Філософія проекту – у відсутності бар’єрів і меж, тому Shakhtar Social розширює географію "Давай, грай!" по всій Україні. Завдяки компанії ДТЕК ми отримали надійного партнера в питанні просування масового футболу. Партнера, що розуміє: інвестуючи в спортивну інфраструктуру для дітей сьогодні, завтра країна отримає покоління здорових та спортивно активних людей. Переконаний, що співпраця Шахтаря, ДТЕК і Львівської облради стане імпульсом для розвитку масового дитячого футболу в Західній Україні", – сказав директор департаменту маркетингу і комунікацій Шахтаря Юрій Свиридов.