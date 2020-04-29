Фомін зізнався, що завадило йому закріпитися у Греції

Нападник Маріуполя Руслан Фомін назвав головну причину невдалих виступів у складі грецького Аполлона.

"Негативу від виступів за кордоном більше, ніж позитиву. Ці етапи вийшли не дуже хорошими для мене. Було важко, що в Азербайджані, що в Казахстані. Єдиним світлим моментом була Греція, сонячна Греція. І колектив у нас був хороший. На жаль, заважало незнання мови – більше грецької, тому що навіть англійською там люди не особливо розмовляли. Було дуже складно відразу влитися.

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Я приїхав ще в розпал сезону, і тренер не особливо став змінювати щось у тактиці. Він ставив свого, грека. А я – так, виходив на заміну. Але важко було без знання мови, жестами спілкуватися. Це, напевно, єдиний момент, чому я там не затримався.

Мені хотілося повернутися додому і почуватися футболістом, а не незрозуміло ким. Коли немає впевненості, ти йдеш на тренування і не хочеш цього. Це означає, що потрібно або щось змінювати, або закінчувати з футболом. Я хотів повернутися додому, в Україну, щоб були нові емоції", – цитує Фоміна Football.ua.

Нагадаємо, 34-річний нападник є вихованцем харківського Арсенала. Далі виступав за Шахтар, Маріуполь, Металіст, Чорноморець та Зорю. Пограв і за кордоном – за Габалу (Азербайджан), Атирау (Казахстан) та грецький Аполлон. У складі грецької команди в 2016-му провів лише 6 матчів, голів не забивав.

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