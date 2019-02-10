Фомін зізнався, хто з гравців Маріуполя став наставником Борячука

Ветеран Маріуполя Руслан Фомін поділився враженнями від гри свого одноклубника Андрія Борячука.

"Він забиває, і в чемпіонаті забивав важливі м'ячі, це радує. Він прогресує, вважаю його хорошим гравцем із хорошими якостями – швидкість, техніка. Нам приємно грати поруч, але ми й поза полем друзі.

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У Борячука зараз є свій вчитель, який йому постійно підказує. Це Валера Федорчук, він взяв його під свій контроль. Федорчук пограв у багатьох командах, попрацював із хорошими тренерами, в нього є досвід", – розповів Фомін у коментарі Футбол 1.

Відзначимо, що Андрій Борячук у сезоні 2018/19 провів 15 матчів в УПЛ, у яких забив 4 м'ячі та зробив 1 асист. У листопаді він дебютував за збірну України. Права на форварда належать донецькому Шахтарю.

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