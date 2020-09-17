Фомін виділив головні чинники, які допоможуть Колосу здолати Аріс у матчі Ліги Європи
Легендарний український форвард Руслан Фомін, який нині захищає кольори друголігового Метала, поділився очікуваннями від кваліфікаційного матчу другого за силою єврокубкового турніру між українською та грецькою командами.
"Єдина перевага господарів – вони грають удома. Однак, навіть при цьому у Колоса непогані шанси на проходження суперника. Потрібно виходити і грати у свою гру. Команда на ходу, добре виглядає фізично, а головне у кожному матчі чемпіонату показує характер і бійцівські якості.
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За рахунок цього вони і заслужили бути учасником Ліги Європи. Є досвідчені хлопці, які грали в єврокубках. Прийшов Селезньов з величезним досвідом, він вміє забити м'яч "з нічого". І Лисенко в хорошій формі, забиває останнім часом.
Є два класних нападники, тож зараз у головного тренера приємна дилема – кого ж поставити. У захисті і центрі поля діють добротні гравці Петров і Богданов, навколо яких будується командна гра. Вони також мають великий досвід матчів у єврокубках.
Тому ще раз повторюю: Колос може протиставити супернику командний дух, згуртованість, самовіддачу і тоді успіх прийде обов'язково. Віримо в хлопців і чекаємо з перемогою, щоб наступна гра і мрія уболівальників побачити команду в Лізі Європи на місцевому стадіоні збулася. Жодного відсотка переваги не віддаю Арісу, вважаю шанси команд 50 на 50", – сказав Фомін у коментарі виданню Ua-football.
Нагадаємо, дебютний поєдинок команди Руслана Костишина у Лізі Європи відбудеться сьогодні, 17 вересня, у Греції. Початок матчу о 21:00.