Фомін: В Юргордена високі футболісти, будемо грати низом

Форвард Маріуполя Руслан Фомін поділився очікуваннями перед матчем Ліги Європи проти Юргордена.

"Завтра буде важкий матч в емоційному плані. Перед цим у нас була невдача. Ми ще в цьому сезоні не вигравали. Хотілося б це перервати.

Я очікую багато боротьби, тому що суперник дуже високорослий. Буде багато передач в нашу штрафну. Завтра потрібно зіграти компактно і надійно в обороні.

Перш за все, оборона суперника високоросла. Тому легше з ними буде працювати внизу. Важко з ними змагатися в силовий футбол. Мені потрібно буде шукати можливість обіграти суперника один в один.

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Я в Одесі вже грав і знаю, які тут вболівальники. Сьогодні прогулювався містом, люди говорили, що прийдуть вболівати за нас. Ми сподіваємося, що завтра прийде наш дванадцятий гравець", – цитує Фоміна офіційний сайт клубу.

Матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Маріуполь – Юргорден відбудеться 2 серпня в Одесі, початок о 20:00. Перший матч у Швеції завершився внічию 1:1.

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