Капітан Металіста Руслан Фомін пригадав, як його сім'я покидала охоплений війною Харків, а також розповів про своє ставлення до росіян.

"Моя мама, теща, моя сім'я, дружина з дитиною жили у підвалі, там вони спали та їли. Боженька допоміг, що вдалося виїхати якраз того дня, коли на площу (Свободи – прим.) прилетіла ракета. Це було 2 березня, на мій день народження. Я просив у Бога, щоб моїм найкращим подарунком було те, що моя сім'я з батьками виїхали.

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Росіян навіть орками не назвеш. Складно навіть якесь слово підібрати, щоб описати те, що вони робили у Бучі та роблять зараз. Всі ці роки вони шаленіли від заздрощів, яка у нас квітуча країна, як ми квітли, квітнемо і будемо квітнути. У нас усе буде ще краще, а вони від заздрості просто здохнуть.

Нещодавно їздили до Анталії. Їхали назад, літак приземлявся і мені 4-річний син каже: "Тату, а це добрий літачок чи поганий?" Я навіть не знав, що сказати, серце кров'ю облилося. Я говорю: "Ні синку, це добрі літачки літають, поганих тут немає", – сказав Фомін у коментарі Футбол News.

Нагадаємо, Україна продовжує вже майже два місяці боротись з російською навалою. Окупантів вибили з півночі, але ворог зосереджує сили для наступу на сході та півдні.

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