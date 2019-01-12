Фомін тренується за індивідуальною програмою

Нападник Маріуполя Руслан Фомін займається за індивідуальною програмою.

"Усі футболісти тренуються в загальній групі. За індивідуальною програмою підготовку проходить Руслан Фомін. Всі летять на збори, також до команди приєднуються молоді хлопці, за якими ми будемо пильно спостерігати", – сказав головний тренер Маріуполя Олександр Бабич каналу Футбол 1.

Бабич розповів про можливі кадрові зміни в Маріуполі під час зимової перерви

Маріуполь завершив 1 частину сезону на 7 сходинці і набрав 24 пункти. Стільки ж має Десна, яка перебуває на 1 позицію вище.