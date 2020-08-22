Фомін підписав контракт з Металом

Метал перед дебютом у Другій лізі продовжує збирати зіркових українських ветеранів.

Авторитетний портал Transfermarkt повідомляє, що нападник Руслан Фомін підписав з новоствореним харківським клубом контракт на один рік.

Метал підписав юного таланта Динамо

Влітку досвідчений форвард став вільним агентом після завершення угоди з Маріуполем. Фомін провів 17 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20, відзначився 4 голами. Окрім Маріуполя, у кар'єрі 34-річного гравця були харківський Арсенал, Шахтар, Металіст, Зоря, Чорноморець, Габала, Атирау та Аполлон.

Нагадаємо, наступний сезон стане для Метала дебютним на професіональному рівні. Команду тренуватиме легенда Шахтаря та збірної України Олександр Кучер.

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