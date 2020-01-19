Фомін ніяк не може відновитись від травми – форвард натякнув на некомпетентність лікарів

Екс-форвард Шахтаря Руслан Фомін, який нині захищає кольори азовського клубу, не поспішає повертатися у загальну групу.

"Першопочатково отримав травму ще у третьому турі. Трапився надрив бічної зв'язки коліна. Лікарі сказали, що потрібен місяць-півтора, після чого я повинен був вже тренуватися у загальній групі. Цей час минув, я почав тренуватися, але (коліно – прим.) знову почало турбувати.

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Можливо, було неправильне відновлення, закачування коліна і все інше. Потрібно поступово вливатися. Треба підійти неспішно до вправ у загальній групі, що я і роблю", – сказав Фомін у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, у поточному сезоні 33-річний нападник провів за Маріуполь у всіх турнірах 4 матчі, в яких забив два голи. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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