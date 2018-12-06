Фомін не зіграє проти Шахтаря

Форвард Маріуполя Руслан Фомін пропустить матч 18 туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

Маріуполь зіграє проти Шахтаря без основного форварда Руслана Фоміна. Про це повідомив головний тренер азовців Олександр Бабич у коментарі каналу Футбол 1.

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Фомін є найкращим бомбардиром Маріуполя у поточному сезоні, забивши 6 голів. Другу частину сезону 2017/18 нападник провів саме у складі Шахтаря.

Матч Маріуполь – Шахтар відбудеться 7 грудня о 17:00.

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