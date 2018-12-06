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Фомін не зіграє проти Шахтаря

08:21 154 Читать на русском
Фомін не зіграє проти Шахтаря
Руслан Фомін / соцмережі

Форвард Маріуполя Руслан Фомін пропустить матч 18 туру УПЛ проти донецького Шахтаря.

Маріуполь зіграє проти Шахтаря без основного форварда Руслана Фоміна. Про це повідомив головний тренер азовців Олександр Бабич у коментарі каналу Футбол 1.

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Фомін є найкращим бомбардиром Маріуполя у поточному сезоні, забивши 6 голів. Другу частину сезону 2017/18 нападник провів саме у складі Шахтаря.

Матч Маріуполь – Шахтар відбудеться 7 грудня о 17:00.

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Україна18 тур

Маріуполь - Шахтар: П'ятниця 07 грудня 2018

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