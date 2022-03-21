Михайла Фоменка війна застала у рідних Сумах. Місто не перебуває у блокаді чи під окупацією, але загарбники регулярно його обстрілюють. Віце-президент УАФ Анатолій Дем’яненко пропонував Фоменку виїхати із Сум, але той відмовився.

"Щоб не було гірше": Фоменко досі залишається у Сумах

"Вчора з ним спілкувався. В цілому настрій бадьорий, наскільки це можливо за нинішніх обставин. Тримається добре. Але на пропозицію допомогти з евакуацією відповів відмовою. У рідному краї почувається найкраще, тому, поки дозволяє поточний стан справ, вирішив залишатися вдома", – цитує Дем’яненка Tribuna.com.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії на територію України понад три мільйони наших земляків виїхали за кордон, ще близько 11 мільйонів стали внутрішніми переселенцями.

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