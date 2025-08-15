Шахтар завершив боротьбу за вихід у груповий етап Ліги Європи на стадії кваліфікації, поступившись Панатінаїкосу в серії післяматчевих пенальті. Одним із ключових моментів зустрічі стало вилучення Олега Очеретька на 81-й хвилині за друге попередження.

Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши Панатінаїкосу в серії пенальті

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив дії німецького рефері Даніеля Зіберта в цьому епізоді.

"Підстави для покарання Очеретька жовтою карткою в арбітра були. У боротьбі півзахисник, мабуть, забув, що вже мав попередження, і пішов у підкат, коли воротам суперника нічого не загрожувало. Фол був очевидним. Що стосується тверджень, нібито таке вилучення наприкінці матчу не відповідало духу гри чи статусу турніру, то це – лише емоції. Арбітри на такі моменти, як правило, не зважають і фіксують порушення правил.

Щодо червоної картки головному тренеру гірників Арді Турану за емоційну реакцію – це теж футбол", – цитує Ступара sport.ua.

Нагадаємо, що після поразки Панатінаїкосу Шахтар вилетів в Лігу конференцій, де гратиме зі Серветтом.

"На такому рівні арбітри мають бути більш уважними": асистент Турана оцінив суддівство в матчі з Панатінаїкосом