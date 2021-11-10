Фоден забив розкішний гол через себе на тренуванні збірної Англії – відео шедевра
Півзахисник Манчестер Сіті Філ Фоден показав клас у таборі англійської збірної.
Одноклубник Зінченка на тренуванні забив красивий гол, який відзначив Sky Sports.
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Фоден вирішив не обробляти верхову передачу партнера і точно пробив через себе зі складного положення. Півзахисник Манчестер Сіті зірвав гучні оплески партнерів, тішачись у променях хвилинної слави.
У листопаді збірна Англії проведе два матчі відбору до чемпіонату світу-2022 – проти Албанії (12-го) та Сан-Маріно (15-го). У групі I кваліфікації лідирують англійці (20 очок), далі йдуть поляки (17 пунктів) і албанці (15 балів).
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