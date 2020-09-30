Гравці збірної Англії Філ Фоден (з МанСіті) та Мейсон Грінвуд (з МЮ), схоже, ще довго будуть відчувати наслідки своїх необдуманих дій.

Головний тренер Гарет Саутгейт не збирається викликати обох гравців на прийдешні поєдинки національної команди, повідомляє Sky Sports. Причиною такого рішення є нещодавній скандал за участі молодих футболістів.

Фоден і Грінвуд виключені зі збірної Англії – таланти розважилися з дівчатами, порушили карантин і розгнівали клуби

Після поєдинку проти Ісландії (1:0) дует талантів запросив до готелю двох дівчат, із якими спілкувався упродовж кількох днів. Такий візит порушив карантинні обмеження – гравці збірної повинні були уникати контактів зі сторонніми. До слова, Філ Фоден перебуває у тривалих стосунках і виховує 2-річного сина, а Мейсон Грінвуд у травні розлучився із дівчиною. Футболісти вже вибачились за свої дії.

Зауважимо, англійці зіграють товариський матч з Уельсом, а також проведуть дві зустрічі в Лізі націй – зі збірними Бельгії та Данії.

Еротична пауза: вони кричали від насолоди, коли Доннарумма зупинив Маліновського, і ще 23 пристрасні панянки