"Протягом 120 хвилин ви бачили, наскільки зрілою була наша гра. Тепер потрібно підтверджувати цей рівень у вересні. Команда була голодна до перемог – у неї був хороший настрій і вірний план. До вересня нам потрібно підійти якомога краще, щоб поїхати на чемпіонат світу в Катар.

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Я ніколи ще не отримував стільки компліментів від своїх суперників. І справді, просто неймовірно, як команда трималася у додатковий час. Це була видатна гра.

Всі ми засмучені, звичайно. А ось вся Австрія може цією командою пишатися. Спочатку ми хотіли пресингувати якомога ближче до чужих воріт, але збірна Італії занадто сильна і уникала нашого тиску", – цитує Фоду офіційний сайт УЄФА.

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