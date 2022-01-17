19-річний нападник Флуміненсе перебував на радарах "біло-синіх", повідомляє Globo.

Динамо відмовилося платити мільйон євро за Влаховіча – кияни пошкодували грошей за бомбардира

Динамо нещодавно зробило пропозицію бразильцям щодо безкоштовної оренди Бріто з правом викупу за 1,5 млн євро. Флуміненсе одразу ж відмовилось від такого варіанту, їх не влаштувала запропонована киянами сума.

У вересні 2021-го Луан продовжив контракт з Флуміненсе, у ньому прописана клаусула в 50 мільйонів євро для іноземних клубів. Клуб очікує, що вже цього року форвард стане гравцем першої команди, за яку ще не дебютував.

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