Флуміненсе відхилив пропозицію Шахтаря щодо свого таланта – "гірникам" заборонили навіть контактувати з гравцем
09:48 - Читать на русском
Донецький клуб намагався підписати Матеуса Мартінса – одного з найталановитіших вихованців академії "триколірних".
Шахтар запропонував керівництву Флуміненсе 7 млн євро за півзахисника Матеуса Мартінса, повідомляє Goal.
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"Гірники" у переговорах, які, однак, не увінчались успіхом, скористались послугами посередника Андре Кюрі. Боси "триколірних" відмовилися продавати свого 18-річного лівого вінгера. Більше того, вони категорично заборонили Шахтарю вести прямий діалог з футболістом.
До слова, Мартінс трохи більше тижня тому продовжив контракт з Флуміненсе до літа 2024 року і планує пробитися у першу команду. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.
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