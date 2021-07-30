Шахтар запропонував керівництву Флуміненсе 7 млн євро за півзахисника Матеуса Мартінса, повідомляє Goal.

Де Дзербі: Не буду робити з Шахтаря Сассуоло

"Гірники" у переговорах, які, однак, не увінчались успіхом, скористались послугами посередника Андре Кюрі. Боси "триколірних" відмовилися продавати свого 18-річного лівого вінгера. Більше того, вони категорично заборонили Шахтарю вести прямий діалог з футболістом.

До слова, Мартінс трохи більше тижня тому продовжив контракт з Флуміненсе до літа 2024 року і планує пробитися у першу команду. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.

Львів – Шахтар: анонс матчу УПЛ