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Флуміненсе оголосив про оренду Нема

21:40 529 Читать на русском
Флуміненсе оголосив про оренду Нема
Веллінгтон Нем / Флуміненсе

Вінгер Шахтаря Веллінгтон Нем виступатиме за Флуміненсе.

Фланговий півзахисник повернувся у бразильський клуб на правах оренди, яка розрахована до кінця поточного року, повідомляє офіційний сайт Флуміненсе.

Веллінгтон Нем був змушений боротися із Шахтарем заради трансферу у Флуміненсе

Веллінгтон Нем виступав за бразильський клуб до переходу в Шахтар – у період з 2011 по 2013 роки.

Раніше повідомлялось, що донецький клуб буде виплачувати гравцеві більшу частину зарплати, а Флуміненсе нічого не заплатить за перехід.

До слова, у минулому сезоні в активі Веллінгтона Нема 21 матч за Шахтар в усіх турнірах, де хавбек забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

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Трансфери Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Флуміненсе Флуміненсе Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар
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