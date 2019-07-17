Флуміненсе хоче взяти Веллінгтона Нема в оренду замість повноцінного трансферу

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем може повернутись в чемпіонат Бразилії.

Флуміненсе планує підписати півзахисника Шахтаря Веллінгтона Нема на правах оренди терміном до кінця 2019 року, повідомляє Globo Esporte.

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Бразильський клуб також не планує встановлювати в договорі оренди умови її продовження ще на один рік і вартість покупки частини прав на футболіста.

Між клубами немає ніякого конкретної угоди, але Флуміненсе сподівається на позитивний результат переговорів. Зазначається, що Флуміненсе хоче платити Нему меншу зарплату, ніж він отримує в донецькому клубі.

Нагадаємо, Веллінгтон Нем виступав за бразильський клуб до переходу в Шахтар в сезоні 2013/2014. У минулому сезоні УПЛ бразильський півзахисник провів 15 матчів, забив 3 голи, віддав 1 гольову передачу.

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