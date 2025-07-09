У рамках півфіналу КЧС-2025 Челсі переміг Флуміненсе (2:0). Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

Челсі пробився у фінал Клубного чемпіонату світу 2025 року, перегравши у півфінальному матчі бразильський Флуміненсе.

Челсі забезпечив єврофінал Клубного ЧС-2025 – лондонці вибили Флуміненсе завдяки дебютним голам Жоау Педро

Гра подарувала футбольним вболівальникам справжнє видовище. Окрасою матчу став перший м'яч Жоау Педро на 18-й хвилині. Ну а в другому таймі зірковий новачок "пенсіонерів" оформив дубль, який вивів Челсі у фінал турніру.