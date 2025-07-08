Флуміненесе та Челсі розіграють путівку до фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Стартові склади команд та онлайн-трансляцію гри дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Матч Флуміненсе – Челсі на арені Мет-Лайф Стедіум в Нью-Джерсі розпочнеться о 22:00 за київським часом. Подивитись гру наживо можна на MEGOGO за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". Безкоштовна трансляція доступна на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного. "Футбол 24" опише головні події в текстовому онлайні.

Флуміненсе – Челсі: анонс матчу 1/2 фіналу Клубного ЧС-2025

Наставник Челсі Енцо Мареска здивував стартовим складом, включивши Жоау Педро. Бразилець лише нещодавно перейшов до "синіх" з Брайтона.

Стартові склади:

Флуміненсе: Фабіо, Ігнасіо, Тьягу Сілва, Тьяго Сантос, Гуга, Берналь, Геркулес, Нонато, Рене, Аріас, Кано.

Челсі: Санчес, Густо, Тосін, Чалоба, Кукурелья, Енцо Фернандес, Кайседо, Педру Нету, Палмер, Нкунку, Жоау Педро.