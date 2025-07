Челсі зробив ставку на швидкий гол. Тактика спрацювала неідеально, але виправдала себе

Флуміненсе до зустрічі з лондонцями мав 11-матчеву безпрограшну серію, а їхня 11-матчева "суха" серія перервалась лишень у чвертьфіналі КЧС-2025. Це – не випадковість, адже найсильніше команда Ренату Гаушу діє в обороні. Бразильці ставлять схему з трьома центрбеками, стараються сушити гру й тікати у контратаки через 2-3 передачі.

Енцо Мареска вирішив перетворити головну чесноту Флуміненсе на проблему. На початку зустрічі гравці Челсі активно виконували кроси й заробляли стандарти (бразильці слабко обороняються в таких ситуаціях), а також забрали контроль над м'ячем. Також у вічі впадали переведення на вінгерів – особливо виділявся Нету, який обігрував по декілька захисників.

41' Pedro Neto. Straight up baller. Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLUCHE pic.twitter.com/wOS1rZ8Nga

"Сині" явно збиралися забити швидкий гол. До 21-ї хвилини вони вели 5:1 за ударами , однак небезпечних моментів на цьому відрізку практично й не було. Стара проблема лондонців – стерильне домінування – знову далася взнаки. У першій 15-хвилинці пригадується тільки один стандарт і два хороших подачі на Енцо Фернандеса в район 11-метрової позначки. Один його удар встигли заблокувати, а інший не вдався.

Ці моменти могли б стати єдиними в основний час, якби британці не забили на 18-й хвилині. Нету прострілив з лівого флангу, Інасіу вибив м'яч на лінію штрафного, а там без опіки опинився Жоау Педру. Новачок Челсі скористався подарунком, шедеврально закрутивши у праву дев'ятку – без шансів для Фабіу. 0:1!

