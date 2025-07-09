Челсі зробив ставку на швидкий гол. Тактика спрацювала неідеально, але виправдала себе

Флуміненсе до зустрічі з лондонцями мав 11-матчеву безпрограшну серію, а їхня 11-матчева "суха" серія перервалась лишень у чвертьфіналі КЧС-2025. Це – не випадковість, адже найсильніше команда Ренату Гаушу діє в обороні. Бразильці ставлять схему з трьома центрбеками, стараються сушити гру й тікати у контратаки через 2-3 передачі.

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Енцо Мареска вирішив перетворити головну чесноту Флуміненсе на проблему. На початку зустрічі гравці Челсі активно виконували кроси й заробляли стандарти (бразильці слабко обороняються в таких ситуаціях), а також забрали контроль над м'ячем. Також у вічі впадали переведення на вінгерів – особливо виділявся Нету, який обігрував по декілька захисників.

"Сині" явно збиралися забити швидкий гол. До 21-ї хвилини вони вели 5:1 за ударами , однак небезпечних моментів на цьому відрізку практично й не було. Стара проблема лондонців – стерильне домінування – знову далася взнаки. У першій 15-хвилинці пригадується тільки один стандарт і два хороших подачі на Енцо Фернандеса в район 11-метрової позначки. Один його удар встигли заблокувати, а інший не вдався.

Ці моменти могли б стати єдиними в основний час, якби британці не забили на 18-й хвилині. Нету прострілив з лівого флангу, Інасіу вибив м'яч на лінію штрафного, а там без опіки опинився Жоау Педру. Новачок Челсі скористався подарунком, шедеврально закрутивши у праву дев'ятку – без шансів для Фабіу. 0:1!

Це був його дебютний гол за Челсі. І лишень другий матч у футболці "синіх". Бразилець відкрив лік голам у новому клубі вже на 45-й хвилині гри в його складі.

А далі сталося те, чого Енцо Мареска й добивався. Челсі різко збавив оберти, не пробиваючи по воротах аж до компенсованого часу. Зокрема, Нкунку міг забивати з кутового на 45+2-й, замикаючи подачу від Нету, але сфера пролетіла поруч зі стійкою.

Флуміненсе ж змушений був відігруватись, однак гра першим номером або через високий пресинг – це не те, що ставить Ренату Гаушу. За весь перший тайм бразильці завдали три удари (один стався ще на 3-й хвилині). Рівень бідності ідей яскраво продемонстрував дурний постріл Інасіу на останніх секундах першого тайму.

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Попри всі проблеми, представники Ріо-де-Жанейру змогли створити Челсі проблеми. Причому ще до перерви. Так, на 25-й хвилині вони організували справжній гольовий момент – це Еркулес обігрався у стіночку з Кано та вирвався віч-на-віч з голкіпером. Хавбек пробив повз Санчеса, однак на лінії воріт м'яч встиг зупинити Кукурелья!

¡ACCIÓN SALVADORA DE CUCURELLA PARA SACARLA SOBRE LA LÍNEA!



¡Qué cerca lo tuvo Fluminense! @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/1N5jtfD6Oh — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

А на 35-й хвилині Флуміненсе заробив пенальті. Його привіз Чалоба – м'яч зачепив його руку після подачі зі стандарту. От тільки 11-метровий не пробили, адже арбітр пішов дивитись повтор. Із нього стало зрозумілим, що кінцівка Трево була майже притиснутою до тіла й опущена вниз. За рекомендаціями FIFA такі епізоди не є гандболом.

¡PITÓ PENAL, PERO LO CORRIGIÓ EN EL VAR!



La acción de la polémica por la mano de Chalobah @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/ziFEmnnG8A — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

Чогось цікавішого в першому таймі бразильці не створили, тож команди відправились відпочивати за мінімальної переваги Челсі.

Флуміненсе вибив власний вихованець. Жоау Педру відбив половину свого трансферу

Ренату Гаушу намагався переламати хід зустрічі. Він проводив кадрові перестановки, а також змінив схему – Флуміненсе почав грати з четвіркою захисників замість п'ятірки. На жаль для латиноамериканців, дані ходи нічим не допомогли. По перерві його підопічні провели лишень 5 ударів, награвши на 0,22 очікуваних голи.

Челсі ж не форсував події, чекаючи своїх шансів на контратаках. Чекати довелося недовго. На 56-й хвилині Енцо Фернандес зачепився за м'яч у опорній зоні й запустив передачу на хід лівим флангом. Жоау Педру прийняв її, увірвався до карного майданчика, прибрав захисника та потужно пробив у дев'ятку – сфера залетіла у ворота з рикошетом від поперечки. 0:2!

LA LEY DEL EX DESTROZANDO A FLUMINENSE



¡GOL SENSACIONAL DE JOAO PEDRO PARA PEDIR SITIO EN LA FINAL DEL MUNDIAL! ¡QUÉ PASADA! @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/u6c8lnWEza — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

Після цього стало очевидно, що фінал Клубного ЧС-2025 буде європейським. Вихованець Флуміненсе не святкував свій дубль, однак селекціонери Челсі точно відкривали шампанське. "Сині" заплатили Брайтону 63 мільйони євро за Жоау Педру, а призові за вихід у фінал склали 30 мільйонів доларів. Половину свого трансферу бразилець вже відбив.

Челсі міг і розгром влаштувати. На 65-й хвилині від нього врятував екс-центрбек Челсі – Тьягу Сілва підстрахував голкіпера після того, як Нкунку відкрився на лівому краю штрафного й пробив у дальній нижній.

TE HACE DE DEFENSA, DE CAPITÁN Y HASTA DE ARQUERO



Don Thiago Silva @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/6IPZ1ruRg0 — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

На 80-й же свіжий Ніколас Джексон відібрав м'яч на фланзі й вгатив з меж карного майданчика під ближню стійку. Сенегальський нападник поцілив у зовнішній бік сітки.

MADRE MÍA EL CABREO DE PALMER PEGANDO UNA PATADA AL POSTE PORQUE NO LE PASÓ LA BOLA NICO JACKSON ??@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/JxxcQ7Ctsb — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 8, 2025

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу англійського колективу. Флуміненсе покидає Клубний чемпіонат світу з високо піднятою головою, а Челсі виходить у фінал турніру. Там лондонці чекають на тріумфатора матчу Реал – ПСЖ.

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