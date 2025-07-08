Перед початком турніру вболівальники кепкували з наповнення Клубного чемпіонату світу. Мовляв, у 1/8 фіналу він перетвориться на клубний чемпіонат Європи. Реальність виявилась інакшою – двоє представників УЄФА вилетіли ще у групі, а за вихід до півфіналу боролись два бразильських клуби й один арабський.

Флуміненсе залишився останньою надією на міжконтинентальний фінал КЧС-2025. Підопічні Ренату Гаушу заслужили опинитись там, де перебувають – вони стримали Борусію, впевнено вибили Інтер і досить спокійно здолали Аль-Хіляль. Той самий Аль-Хіляль, який переміг Манчестер Сіті з рахунком 4:3. Аравійці майже нічого не створили в зустрічі з бразильцями.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 між Флуміненсе та Челсі. Коефіцієнт на перемогу бразильців – 5,30. На тріумф англійців фахівці дають 1,73.

Оборона є найпомітнішою чеснотою Флуміненсе. Безпрограшна серія команди з Ріо-де-Жанейро в усіх турнірах досягла 11 матчів – такою ж була "суха" серія, однак у 1/4 фіналу вона добігла кінця. Головну роль у даному успіху відіграє 41-річний Тьягу Сілва, який провів 113 матчів за Челсі. Також необхідно відзначити шикарні сейви 44-річного голкіпера Фабіу.

Втім, бразильці не тільки добре захищаються, а й регулярно забивають. Інтер і Аль-Хіляль пропустили від Флуміненсе по два голи, а корейський Ульсан – цілих чотири. Головною зіркою атаки, беззаперечно, є Джон Аріас. Він є одним із трьох футболістів КЧС-2025, яким вдалося провести по 10+ обведень та 10+ пасів під удар.

Time to stand up & take notice of Jhon Arias pic.twitter.com/mS0qKYrqWD — LiveScore (@livescore) July 7, 2025

Але чи вистачить усіх цих переваг для перемоги над Челсі? Виникають великі сумніви. Проблема навіть у класі суперників – на один матч зібратись завжди можна. Найбільшу тривогу викликає оборона Флуміненсе при стандартах і кросах. Інтер та Аль-Хіляль ледь не завжди замикали кроси без спротиву.

LA ATAJADA SALVAJE DE FABIO PARA SALVAR A FLUMINENSE



¡44 AÑOS Y UNOS REFLEJOS FELINOS!@FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/DyxTBQMQrb — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 4, 2025

¡EL RETORNO DEL REY!



MARCOS LEONARDO SE DISFRAZA DE HÉROE PARA PONER EL EMPATE DE AL-HILAL @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/ClT0uTWDFK — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 4, 2025

Крім того, бразильці відчутно просідають у кондиціях під кінець матчу. Їхні суперники на Клубному ЧС-2025 створювали найбільше моментів саме в останні 15-20 хвилин – хоча Флуміненсе неодмінно карав голом з контратаки, закриваючи гру. Словом, Челсі не має права розслаблятись. У битві за фінал доведеться зіграти на повну.

Енцо Мареска про всяк випадок вже і відмазку підготував. На передматчевій прес-конференції він скаржився, що європейцям на Клубному ЧС важче, ніж латиноамериканцям. Тренер "синіх" наголосив, що його підопічні провели 63 матчі у сезоні – і одразу ж нарвався на відповідь журналіста. Флуміненсе на цьому ж часовому проміжку провів 71 матч!

Реакція коуча Челсі була красномовною. Системний критик Клубного ЧС-2025 змушений був промовчати.

Про особливості турніру в США можна говорити багато, однак важливішою є форма Челсі. Чи не стануть лондонці черговою жертвою бразильського андердога? Така ймовірність далеко не низька – англійці на КЧС-2025 працюють у доволі вайлуватому руслі. Кількість моментів у них ніби й пристойна, однак дуже часто вони з'являються після провальних таймів, після стандартів чи на стадії добиву.

Часто домінування "синіх" має стерильний характер, що простежувалось і в матчах АПЛ. Звісно, різниця в класі на Клубному ЧС-2025 відчувається, але нинішній футбол не гарантує Челсі перемог. Фламенго взагалі обіграв британців з рахунком 3:1, а Палмейрас у чвертьфінал тримав 1:1 до 83-ї хвилини (підвів автогол). Та і з Бенфікою до овертаймів моментів створили небагато.

Але європейським грандам для перемоги необов'язково демонструвати топовий футбол. Достатньо своєчасно проводити заміни – занадто вже потужний кадровий потенціал. Той же Нету є одним із трьох футболістів, якому вдалося оформити 10+ обведень і 10+ передач під удар на КЧС-2025 – таким досягненням можуть похизуватись тільки Джон Аріас з Флуміненсе та Савіньйо з Манчестер Сіті.

Але шанси у бразильців будуть. Челсі зіграв "насухо" тільки з сьомою командою МЛС та з туніським Есперансом – а от більш серйозні опоненти неодмінно прошивали оборону англійців. Словом, півфінал обіцяє бути цікавим.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лавія (Челсі)

Дискваліфіковані: Фрейтес, Мартінеллі – Ділеп, Колвілл

Орієнтовні склади на матч Флуміненсе – Челсі

Флуміненсе: Фабіу – Інасіу, Тьягу Сілва, Рене – Самуель Шав'єр, Еркелес, Нонату, Берналь, Фуентес – Аріас, Кано

Челсі: Санчес – Гюсто, Чалоба, Адарабіойо, Кукурелья – Кайседо, Енцо Фернандес – Нету, Палмер, Нкунку – Жоау Педру

Прогноз "Футбол 24" – перемога Челсі

Суперкомп'ютер Opta зовсім не вірить у Флуміненсе. Математична симуляція 10 тисяч матчів дала 69,1% перемог Челсі. Ставитись до цієї моделі прогнозів необхідно обережно, але іноді вона дає неочікувані цифри – і вони справджуються. Зокрема, суперкомп'ютер очікував від Арсенала максимально впевненої звитяги над Реалом у ЛЧ.

Очевидно, що Челсі фаворит, але у підопічних Енцо Марески чимало вразливостей – а команда Ренату Гаушу має вдосталь можливостей, аби ними скористатись. Хоча невеличке диво бразильцям все одно потрібне. От тільки у нього чомусь не віриться.

Європейські гранди помітно байдикували на турнірі, працюючи впівноги у одному з таймів і сподіваючись суто на клас – однаку за крок до фіналу мотивація обов'язково зміниться. Челсі повинен увімкнутись на повну, а за такого розкладу шансів у Флуміненсе буде небагато. Ставимо на успіх "синіх".

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