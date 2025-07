Перед початком турніру вболівальники кепкували з наповнення Клубного чемпіонату світу. Мовляв, у 1/8 фіналу він перетвориться на клубний чемпіонат Європи. Реальність виявилась інакшою – двоє представників УЄФА вилетіли ще у групі, а за вихід до півфіналу боролись два бразильських клуби й один арабський.

Флуміненсе залишився останньою надією на міжконтинентальний фінал КЧС-2025. Підопічні Ренату Гаушу заслужили опинитись там, де перебувають – вони стримали Борусію, впевнено вибили Інтер і досить спокійно здолали Аль-Хіляль. Той самий Аль-Хіляль, який переміг Манчестер Сіті з рахунком 4:3. Аравійці майже нічого не створили в зустрічі з бразильцями.

Оборона є найпомітнішою чеснотою Флуміненсе. Безпрограшна серія команди з Ріо-де-Жанейро в усіх турнірах досягла 11 матчів – такою ж була "суха" серія, однак у 1/4 фіналу вона добігла кінця. Головну роль у даному успіху відіграє 41-річний Тьягу Сілва, який провів 113 матчів за Челсі. Також необхідно відзначити шикарні сейви 44-річного голкіпера Фабіу.

Втім, бразильці не тільки добре захищаються, а й регулярно забивають. Інтер і Аль-Хіляль пропустили від Флуміненсе по два голи, а корейський Ульсан – цілих чотири. Головною зіркою атаки, беззаперечно, є Джон Аріас. Він є одним із трьох футболістів КЧС-2025, яким вдалося провести по 10+ обведень та 10+ пасів під удар.

Time to stand up & take notice of Jhon Arias pic.twitter.com/mS0qKYrqWD