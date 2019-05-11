Флоренці: Ця Рома – найгірша за останні шість років

Захисник Роми Алессандро Флоренці незадоволений останнім сезоном у виконанні римської команди.

"Це був найгірший сезон з останніх 6 у виконанні Роми. Ми втрачали очки там, де мали перемогу в кишені. Є багато причин, чому Ювентус так далеко попереду нас, але зараз нам потрібно просто набрати форму.

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Рома – Ювентус – це завжди особлива гра, і ми знаємо, скільки це означає для людей в Римі, але в кінцевому рахунку – це три очки, і ми повинні намагатись набрати ці пункти в усіх зустрічах", – сказав Флоренці в коментарі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, центральний матч 36-го туру Серії А Рома – Ювентус відбудеться 12 травня, початок гри о 21:30.

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