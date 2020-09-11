Італієць продовжить кар'єру в паризькому клубі на правах оренди із опцією викупу, інформує офіційний сайт ПСЖ.

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"Я дуже гордий і щасливий, що став гравцем ПСЖ. Сьогодні вони є одними з найбільших клубів Європи, що підтвердив їхній вихід у фінал Ліги чемпіонів минулого місяця. Я прагну дати максимум зусиль для Парі Сен-Жермен та його прихильників.

Попереду нас чекають надзвичайні виклики в цьому сезоні, і буде приємно зустрітись із ними поряд із новими товаришами по команді, які є одними з найкращих гравців у світі", – поділився Флоренці у коментарі прес-службі клубу.

Нагадаємо, права на гравця належать Ромі. Попередній сезон італієць провів у складі іспанської Валенсії.

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