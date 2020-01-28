Флоренці погодився покинути Рому, – Sky Sport Italia

Світ — 22:00 1018
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Динамо – Кайрат: дебютні голи і травма новачка наприкінці збору, голкіпер-форвард, українець – найкращий у суперниківУкраїна — 16:17 14514
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Інтер оголосив про перехід ЕріксенаІталія — 15:24 4016
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Динамо, Селюк і його клієнти: що не так із двома новачками киян?Сергій Тищенко — 14:00 8366
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