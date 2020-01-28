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Флоренці погодився покинути Рому, – Sky Sport Italia

22:26 239 Читать на русском
Флоренці погодився покинути Рому, – Sky Sport Italia
Алессандро Флоренці / Shutterstock

Півзахисник Роми Алессандро Флоренці може перебратись до чемпіонату Іспанії в поточне трансферне вікно.

Флоренці дав згоду на трансфер до Валенсії, повідомляє Sky Sport Italia.

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Зазначається, що левантійці узгодять деталі переходу найближчим часом. Очікується, що Валенсія візьме Флоренці в оренду до кінця поточного сезону з обов'язковим викупом в липні за 16 млн євро.

До слова, Алессандро провів у складі Роми 18 поєдинків у поточному сезоні, відзначившись 1 асистом.

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Італія Валенсія Валенсія Трансфери Рома Рома Алессандро Флоренці Алессандро Флоренці
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