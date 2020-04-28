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Флоренці назвав єдиного гравця Роми, який не вірив у камбек проти Барселони – він забив вирішальний м'яч

28 квітня 21:47 896 Читать на русском
Флоренці назвав єдиного гравця Роми, який не вірив у камбек проти Барселони – він забив вирішальний м'яч
Флоренці та Манолас / LaPresse

Півзахисник іспанської Валенсії Алессандро Флоренці, права на якого належать італійській Ромі, пригадав неймовірний камбек римлян у повторному поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18.

6’ Едін Джеко
58’ Даніеле Де Россі
82’ Костас Манолас
 
6’ Едін Джеко
58’ Даніеле Де Россі
82’ Костас Манолас

"Після поразки з рахунком 1:4 у першому матчі ми не почувалися переможеними. У цьому було щось дивне.

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Нас було 25 осіб, і 24 вважали, що ми можемо пройти далі. Лише один із нас не вірив у те, що можемо це зробити – Манолас. І саме він забив м'яч, який вивів нас у півфінал! Єдиний, хто не вірив, зробив це", – цитує Флоренці Football Italia.

Нагадаємо, що "вовки" розгромили Барселону вдома (3:0) та вийшли до півфіналу ЛЧ 2017/18. Там вони поступилися англійському Ліверпулю. Костас Манолас нині захищає кольори Наполі.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Рома Рома Костас Манолас Костас Манолас Алессандро Флоренці Алессандро Флоренці Рома - Барселона
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