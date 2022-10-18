Президент Реала Флорентіно Перес може похизуватися суперзірковою колекцією гравців, які виступали в його клубі.

Вчора не церемонії "Золотого м'яча-2022" бос мадридців зібрав навколо себе 4 володарів нагороди – Зідана, Бензема, Роналдо і Фігу. Бракує ще щонайменше Роналду, але навіть так легендарність кадру зашкалює.

"Нарешті Бензема отримав заслужене визнання як найкращий гравець у світі. Він заслужив це роками, тому що він найкращий за останні три-чотири сезони. Він дев'ятка, суміш Роналдо та Зідана, виконує ці дві роботи одночасно. Проривається вперед, як Зідан, і б'є по воротах, як Роналдо Назаріо.

Тут був Фігу, був Зідан, був Роналдо і був Бензема. Ми разом сфотографувалися. Чотири володарі "Золотих м'ячів" – для мене це має величезне сентиментальне значення", – цитує Переса AS.

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