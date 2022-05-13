Товариський поєдинок між Флорою та Динамо запам'ятався неодноразовими згадуваннями російського диктатора Володимира Путіна.

Під час поєдинку естонські вболівальники вивісили банер, на якому зобразили Путіна, в голову якого стріляють з пістолета.

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Також фани написали таке звичне для кожного українця "Путін ху*ло", яке неодноразово лунало під час гри з трибун.

Додамо, що відсутність збірників не завадила Динамо розбити Флору (3:0) – голами відзначались Вікентій Волошин, Микита Бурда та Владислав Ванат.

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