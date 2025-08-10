Маркус Рашфорд гратиме не лише на лівому фланзі атаки в Барселоні.

Виступи Маркуса Рашфорда під час товариських матчів Барселони вразили Ганса-Дітера Фліка, повідомляє Diario AS. Тепер німецький фахівець розглядає англійця на роль дев'ятки команди.

Спочатку планувалося, що Рашфорд стане дублером Рафіньї на лівому фланзі атаки, щоб бразилець міг вдосталь відпочивати в сезоні 2025/26. Але універсальність Маркуса змусила Фліка змінити своє рішення.

На додачу до цього Роберт Лєвандовскі нещодавно зазнав ушкодження і може пропустити старт сезону. Ферран Торрес розглядався як головний конкурент 37-річного поляка на позиції нападника, але тепер і Рашфорд боротиметься за це місце.

