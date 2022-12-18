"Якщо ви футбольний романтик, то хочете перемоги Ліонеля Мессі, тому що він найбільш неймовірний футболіст за останні 10 років. У своєму віці він досі показує якість, якою володіє.

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Обидві команди заслужили вийти до фіналу. Попри те, що Мессі заслуговує виграти титул на своєму останньому Кубку світу, я залишусь нейтральним. Звісно, у мене є особливий зв'язок з гравцями, яких я тренував – Команом, Паваром та Люкою Ернандесом, який, на жаль, травмований", – цитує Фліка Bayern&Germany.

Нагадаємо, збірну Німеччини називали одним із фаворитів ЧС-2022, однак вона не змогла подолати груповий етап, пропустивши вперед Іспанію та Японію.

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