"Нашою очевидною ціллю є повернення на вершину світового футболу. Це буде нелегко, але наша команда перебуває у хорошій формі й наділена великою майстерністю. Це не станеться відразу, але ми зробимо, все щоби досягнути поставленої мети.

Флік готовий повернути у збірну Німеччини Гьотце та Боатенга

Ми бачили інтенсивність і пристрасть у виконанні збірних Іспанії та Італії, і це було захоплююче явище. Вони намагалися чинити тиск на своїх суперників зі старту, високо відбирали м'яч і грамотно використовували стандарти, щоб досягнути успіху.

Можемо вчитися у найкращих і спробувати використати ці принципи для себе. Ми повинні крок за кроком повернутися туди, де маємо бути", – наводить слова фахівця офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Нагадаємо, що Ганс-Дітер Флік очолив німецьку збірну відразу після Євро-2020. Його контракт розрахований на 3 роки.

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