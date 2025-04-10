В першому матчі 1/4 ЛЧ проти Борусії Дортмунд (4:0) Ламін Ямаль попросив заміну на останніх хвилинах гри.

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік поділився деталями стосовно вимушеної заміни Ламіна Ямаля в переможній грі проти дортмундської Борусії в 1/4 Ліги чемпіонів. Юний гравець покинув поле на 86-й хвилині матчу.

Рекорд Лєвандовскі у відеоогляді матчу Барселона – Борусія Д – 4:0

"У Ямаля немає травми. Ламін в порядку. Я замінив його, адже він зіграв багато матчів за останні тижні. Було потрібно дати йому трохи відпочити", – цитує німецького тренера "блаугранас" Diario AS

Нагадаємо, що в поточному сезоні 17-річний Ямаль відіграв 43 матчі в усіх турнірах за Барселону. Він забив 14 голів та віддав 21 асист.

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