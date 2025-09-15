Флік продовжує дотримуватися правил і внутрішнього регламенту Барселони. У матчі з Валенсією Рафінья не з'явився в стартовому складі через запізнення на ранкове тренування. Про це інформує Marca.

"Я розмовляв з гравцями – вони сказали, що це на них не вплине": Флік – про проведення матчу поза Камп Ноу

Перед цим все вказувало на те, що бразильський вінгер вийде на поле з перших хвилин. Однак, як відомо, Флік не терпить, коли його гравці не дотримуються встановленого графіка. Він вважає це неповагою до інших гравців команди і, не вагаючись, карає їх, якщо вони запізнюються.

Раніше німецький тренер карав подібним чином Іньякі Пенью і Жюля Кунде.

У матчі з Валенсією Рафінья вийшов на заміну одразу після перерви та оформив дубль. Барселона перемогла з рахунком 6:0.

Барселона забила 6 голів Валенсії – Лєвандовскі й Фермін оформили дубль, Рафінья забив двічі попри покарання Фліка