Гансі Флік не бажає бачити у складі Барселони Луїса Діаса, інформує El Nacional. Спортивний директор "блаугарас" Деку був зацікавлений у підписанні 28-річного колумбійця, але Флік вважає, що вік гравця є ключовим фактором, що виключає трансфер.

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Тренер Барселони хоче зосередитися на більш молодих футболістах, які можуть зробити свій внесок у середній і довгостроковій перспективі.

Флік вважає за краще, щоб Деку підписав вінгера Атлетика Ніко Вільямса. Додатковою перевагою Ніко є його дружба з Ламіном Ямалем і Алексом Бальде, яка могла б полегшити адаптацію баска.

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