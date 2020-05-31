toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Флік встановив унікальне досягнення та перевершив Гвардіолу

06:00 113 Читать на русском
Флік встановив унікальне досягнення та перевершив Гвардіолу
Ганс-Дітер Флік / твіттер Баварії

Упевнена перемога над дюссельдорфською Фортуною (5:0) стала особливою для керманича мюнхенської Баварії Ганса-Дітера Фліка.

15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс
 
15’ Матіас Йоргенсен
29’ Бенжамен Павар
43’ Роберт Лєвандовскі
50’ Роберт Лєвандовскі
52’ Альфонсо Девіс

Фахівець здобув 22 перемоги за перші 25 матчів на чолі "ротен". Це найкращий результат у Баварії за понад півстоліття, повідомляє Opta Sports.

Новий крок Баварії до чемпіонства у відеоогляді розгрому Фортуни

Перемога над Фортуною дозволила Фліку обійти іменитого колегу Хосепа Гвардіолу. Іспанець на чолі мюнхенців здобув 21 перемогу за перші 25 поєдинків у всіх турнірах. У Фліка найкращий результат серед тренерів Баварії з 1965 року – моменту дебюту гранда в Бундеслізі.

До слова, Ганс-Дітер Флік очолив мюнхенців після відставки Ніко Ковача в листопаді. Це перший серйозний досвід для 55-річного тренера, який раніше самостійно тренував лише аматорську Вікторію Бамменталь і Хоффенхайм, коли той виступав у Регіональній лізі.

Баварія познущалась з Фортуни, Вольфсбург програв Айнтрахту, Вердер здолав Шальке: 29 тур Бундесліги, субота

blog_ava
Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
2119
Теги
Німеччина Баварія - Фортуна Баварія Баварія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Рекорди Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
27
хв
Шахтар
17:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук