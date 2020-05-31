Флік встановив унікальне досягнення та перевершив Гвардіолу

Упевнена перемога над дюссельдорфською Фортуною (5:0) стала особливою для керманича мюнхенської Баварії Ганса-Дітера Фліка.

Фахівець здобув 22 перемоги за перші 25 матчів на чолі "ротен". Це найкращий результат у Баварії за понад півстоліття, повідомляє Opta Sports.

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Перемога над Фортуною дозволила Фліку обійти іменитого колегу Хосепа Гвардіолу. Іспанець на чолі мюнхенців здобув 21 перемогу за перші 25 поєдинків у всіх турнірах. У Фліка найкращий результат серед тренерів Баварії з 1965 року – моменту дебюту гранда в Бундеслізі.

До слова, Ганс-Дітер Флік очолив мюнхенців після відставки Ніко Ковача в листопаді. Це перший серйозний досвід для 55-річного тренера, який раніше самостійно тренував лише аматорську Вікторію Бамменталь і Хоффенхайм, коли той виступав у Регіональній лізі.

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