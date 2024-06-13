Керівництво "кулес", враховуючи свої фінансові проблеми, має продати кількох гравців. Спортивний директор Деку та головний тренер Гансі Флік вже визначилися з майбутнім двох лідерів.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Барселона не збирається продавати Рональда Араухо та Френкі де Йонга. Флік вважає, що уругваєць та нідерландець зіграють ключову роль в команді у сезоні 2024/25. Обома гравцями активно цікавилися інші клуби, зокрема Баварія та Манчестер Юнайтед.

Контракти Араухо та де Йонга закінчуються у 2026 році. Барселона хотіла б продовжити угоди з ними, але все буде залежати від того, як розвиватимуться події у наступному сезоні.

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