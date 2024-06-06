Новий тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вважає, що нападнику збірної Бразилії Рафіньї краще залишитися в команді.

Німецький фахівець нещодавно замінив Хаві на посаді тренера "кулес". Флік вже розпочав підготовку до нового сезону і в першу чергу хоче визначитися зі складом, який буде грати під його керівництвом.

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Як повідомляє Diario Sport, тренер "блаугранас" хоче залишити в команді Рафінью. Флік бачить в бразильцю ключового гравця Барселони у майбутньому. Сам гравець також хоче продовжувати виступати за "кулес".

Раніше була інформація, що Саудівська Аравія готова викласти за Рафінью близько 100 мільйонів євро. І така сума могла б підштовхнути "блаугранас" до продажу гравця, оскільки фінансове становище команди дуже хитке.

Нагадаємо, що Рафінья приєднався до Барселони у 2022 році. Загалом бразилець зіграв за "кулес" у 87 матчах, в яких забив 20 голів та оформив 25 асистів.

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