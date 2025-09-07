Колишній півзахисник Тіаго Алькантара провів деякий час у складі Барселони на початку правління Гансі Фліка і, схоже, він повернеться.

Алькантара завершив футбольну кар'єру минулого літа, покинувши Ліверпуль як вільний агент після декількох сезонів, пов'язаних з травмами. Коли Флік очолив Барселону, він покликав Тіаго своїм помічником, щоб той допоміг німцеві адаптуватися. Його знання клубу в поєднанні зі здатністю спілкуватися німецькою, англійською та іспанською мовами зробили його цінним придбанням.

Однак напередодні першої гри Фліка клуб оголосив, що Тіаго припиняє співпрацю з клубом. Причиною стало бажання Тіаго отримати тренерську освіту, але при цьому він повинен був проживати в Англії до кінця 2024 року, щоб уникнути податкових проблем. Після закінчення цього періоду в другій половині минулого сезону він не повернувся.

Як повідомляє AS, тепер Тіаго готується повернутися до тренерського штабу Фліка. Алькантара сильно допоміг Хансу-Дітеру на початку минулого сезону, і Флік хоче, щоб це продовжувалося. Також зазначається, що сім'ї Фліка і Тіаго провели кілька днів разом цього літа під час відпустки на узбережжі Коста-Брава, що свідчить про їхні близькі стосунки.

У той час його місце в якості перекладача зайняв тренер молодіжної команди Арнау Бланко, але тепер Бланко інтегрований в тренерський штаб, і немає ніяких ознак того, що він покине команду.

