"Ми перемогли, граючи проти чудової команди, яка досягла хороших результатів у своїх останніх десяти матчах. У них дуже чітка ідея, а у їхнього тренера є план гри. Знали, що нам доведеться нелегко.

Феєричний камбек команди Фліка і перший хет-трик Іглесіаса у відеоогляді матчу Барселона – Сельта – 4:3

Я пишаюся, це надзвичайно важлива перемога. Саме такий настрій мені потрібен. Це фантастика. Було важко, але ми спробували все, щоб дати відсіч. Мені подобається бачити, що команда не здається. Повинні показати, що будемо боротися до кінця гри і до кінця сезону.

Рафінья дуже важливий і завжди має позитивний настрій, який передається решті команди. Я ніколи не дивлюся пенальті. Схрестив пальці і був дуже радий бачити, як люди святкують. Я сказав Рафіньї, що він нам потрібен, і він відмінно впорався.

Щодо Лєвандовскі, то мій досвід говорить, що нам потрібно почекати. Роберт пройде обстеження і тоді дізнаємося точніше.

Бальде грає на дуже хорошому рівні, і я можу сказати те ж саме про Жерара Мартіна. Бальде – один із найкращих на своїй позиції, лівого захисника. Приголомшливо бачити, як він покращився як із м'ячем, так і без нього. З м'ячем він точно знає, що робити. Це різні гравці, і я не думаю, що їх справедливо порівнювати. Бальде грає трохи вище; він топовий, гравець національної збірної. І Жерар значно покращився. У нас є два чудових варіанти", – цитує Фліка Marca.

Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса