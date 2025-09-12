Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік та його асистент уникнули серйозного покарання через скандал після півфінального протистояння з Інтером у сезоні 2024/25.

Гансі Флік зможе перебувати на тренерській лаві під час матчу першого туру ЛЧ проти Ньюкасла, повідомляє Mundo Deportivo.

УЄФА затвердив нове правило для ЛЧ: все через Родрі та Карвахаля – революція в реєстрації гравців

УЄФА частково задовольнив апеляцію каталонського клубу щодо дискваліфікації німецького фахівця та його помічника Маркуса Зорга. Вони обидва були покарані за скандал після неоднозначного суддівства під час півфіналу з Інтером у сезоні 2024/25.

Проте Флік і Зорг залишатимуться під "моніторингом" ще впродовж одного року. Це означає, що якщо вони знову будуть поводити себе неналежним чином, то до них будуть застосовані нові санкції, а покарання, яке зараз скасували, буде додане до їхньої наступної дискваліфікації.

Нагадаємо, що Барселона зіграє на виїзді проти Ньюкасла вже 18 серпня.

Український футболіст запалює у Барселоні: забив у фіналі ЧС, став найкращим бомбардиром, вважається топ-проектом