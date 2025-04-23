Як повідомляє Marca, німецький фахівець та "кулес" вже узгодили продовження угоди. Барселона та Флік домовилися, що продовження набуде чинності тільки після закінчення сезону.

Барселона – Реал: Лунін особисто почув вердикт Анчелотті на фінал Кубка Іспанії – вистачило 10 слів

Вирішальною стала думка, що зараз команді не потрібні жодні речі, які будуть відривати від поставлених цілей, оскільки команда має шанс виграти требл. Уся увага має бути зосереджена на виступі команди в Ла Лізі, фіналі Кубка Іспанії та півфіналі Ліги чемпіонів найближчими днями.

Нагадаємо, Барселона наразі перебуває на першому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 76 балами. Реал відстає на сім очок. У фіналі Кубка Іспанії "кулес" зіграють з "вершковими", а також каталонці продовжують виступати у Лізі чемпіонів, де протистоятимуть у півфіналі Інтеру.

Барселона перемогла Мальорку напівосновою перед фіналом Кубка – Фаті провів найкращий матч у сезоні