Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік визначився, хто з воротарів зіграє у фіналі Кубка Іспанії проти Реала.

Хоча Марк-Андре тер Штеген може завершити відновлення від важкої травми уже цього місяця, Хансі Флік не планує прибирати Войцеха Щенсни з позиції першого номера, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, наставник Барселони хоче уникнути будь-яких суперечок всередині команди і ззовні. Не змусила замислитись про зміну голкіпера і невпевнена гра Щенсни у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Борусії. Зовсім інша справа – хто буде основним воротарем на наступний сезон.

Додамо, що Войцех Щенсни провів 23 матчі за Барселони після того, як у жовтні поновив кар'єру. Поляк пропустив 21 м'яч, а в 12 зустрічах втримав свої ворота на замку. Тер Штеген же встиг зіграти в 7 поєдинках, але у вересні травмувався, через що пропускає майже весь поточний сезон.

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