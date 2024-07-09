Тьяго Алькантара нещодавно оголосив про завершення кар'єри. Здається, що екс-півзахисник Ліверпуля та Барселони не буде довго сидіти без роботи.

Екс-гравець Барселони, Баварії та Ліверпуля завершив кар'єру в 33 роки

Як повідомляє Diario Sport, головний тренер "кулес" Ганс-Дітер Флік зробив Тьяго пропозицію увійти до його тренерського штабу. Колишній футболіст збірної Іспанії розглядає цю можливість і схиляється до того, щоб прийняти пропозицію.

Флік і Тьяго знайомі по роботі в Баварії, де вони виграли требл у сезоні-2019/20, у них чудові стосунки. Німець бачить в іспанцеві сполучну ланку між ним і командою, а також людину, яка допоможе йому освоїтися в непростій обстановці.

Барселона чекає остаточної відповіді від Тьяго, перш ніж почати діяти. Якщо згоду буде отримано, доведеться вирішити низку питань, щоб вписатися у фінансовий фейр-плей і зареєструвати нового тренера.

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