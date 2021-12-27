Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером 2020 року за версією Globe Soccer Awards. Німецький фахівець разом з мюнхенцями оформив требл, вигравши ЛЧ, Бундеслігу та Кубок Німеччини.

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На церемонії також нагороджували найкращих за підсумками останніх 20-ти років. У цій номінації перемогу здобув головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, який також свого часу попрацював у Баварії (2013-2016 роки).

Нагадаємо, минулого року найкращим тренером був Юрген Клопп.

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