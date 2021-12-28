Авторитетне німецьке видання Kicker звернуло увагу на визначні досягнення Ганса-Дітера Фліка у Баварії.

Головний тренер мюнхенців був визнаний людиною року за версією німецького журналу, йдеться на сайті Kicker.

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Ганс-Дітер Флік разом з Баварією оформив требл, вигравши ЛЧ, Бундеслігу та Кубок Німеччини. Минулого року в цій номінації переміг чинний наставник Ліверпуля Юрген Клопп.

До слова, напередодні Фліка було визнано найкращим тренером 2020 року за версією Globe Soccer Awards. Його Баварія лідирує в Бундеслізі, на два пункти випереджаючи Байєр.

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