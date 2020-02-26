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Флік скромно оцінив амбіції Баварії в Лізі чемпіонів

09:43 106 Читать на русском
Флік скромно оцінив амбіції Баварії в Лізі чемпіонів
Ханс-Дітер Флік / Bild

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі (3:0).

83’ Маркос Алонсо
 
Серж Гнабрі 51’
Серж Гнабрі 54’
Роберт Лєвандовскі 76’
51’ Серж Гнабрі
54’ Серж Гнабрі
76’ Роберт Лєвандовскі
83’ Маркос Алонсо

"Мюллєр зробив саме те, що ми повинні були зробити сьогодні. Він добре користувався вільними зонами і ускладнював життя нашим суперникам, віддавав грамотні передачі за спини захисникам. Вся команда зіграла дуже зосереджено, і ми дуже цьому раді.

Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Футбол – командна гра. У Лєвандовскі немає ніяких сумнівів щодо своїх здібностей забивати на пізніх стадіях турніру. Девіс грав в силовий футбол і багато відбирав м'яч у своїй зоні завдяки своїм силовим якостям. Його брали в команду на позицію вінгера, але він відмінно справляється зі своїм завданням і як лівий захисник. Він досягнув феноменального прогресу останнім часом.

Амбіції Баварії? Зараз ми хочемо вийти до чвертьфіналу. А далі – подивимося. Крок за кроком", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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blog_ava
Челсі – Баварія – 0:3 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Ліга чемпіонів Челсі - Баварія Баварія Баварія Томас Мюллєр Томас Мюллєр Альфонсо Девіс Альфонсо Девіс Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
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