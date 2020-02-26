Флік скромно оцінив амбіції Баварії в Лізі чемпіонів

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік поділився враженнями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі (3:0).

"Мюллєр зробив саме те, що ми повинні були зробити сьогодні. Він добре користувався вільними зонами і ускладнював життя нашим суперникам, віддавав грамотні передачі за спини захисникам. Вся команда зіграла дуже зосереджено, і ми дуже цьому раді.

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Футбол – командна гра. У Лєвандовскі немає ніяких сумнівів щодо своїх здібностей забивати на пізніх стадіях турніру. Девіс грав в силовий футбол і багато відбирав м'яч у своїй зоні завдяки своїм силовим якостям. Його брали в команду на позицію вінгера, але він відмінно справляється зі своїм завданням і як лівий захисник. Він досягнув феноменального прогресу останнім часом.

Амбіції Баварії? Зараз ми хочемо вийти до чвертьфіналу. А далі – подивимося. Крок за кроком", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Баварія розбила Челсі (3:0) у виїзному поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 18 березня.

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